24 Kasım 2018, 13:52
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Beşiktaş Sompo Japan'ın Konuğu Galatasaray

Beşiktaş Sompo Japan

Beşiktaş Sompo Japan, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki  derbi karşılaşmasında yarın, Beşiktaş Sompo Japan ile Galatasaray karşı karşıya  gelecek.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat  15.15'te başlayacak.
Ligdeki son maçında Gaziantep Basketbol'a deplasmanda 63-56 mağlup  olan siyah-beyazlılar, geride kalan 7 karşılaşmada aldığı 4 galibiyet ve 3  mağlubiyetle 11 puan toplayıp, averajla 4. sırada yer aldı.
Bir maçı eksik Galatasaray ise 7. haftada sahasında Afyon  Belediyespor'a 103-98 yenildi. 2 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan  sarı-kırmızılılar, 8 puanla 12. sırada kendisine yer buldu.
Beşiktaş,Galatasaray

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