Beşiktaş Sompo Japan'ın Konuğu Galatasaray

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbi karşılaşmasında yarın, Beşiktaş
Sompo Japan ile Galatasaray
karşı karşıya gelecek.
BJK
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 15.15'te başlayacak.
Ligdeki son maçında Gaziantep
Basketbol'a deplasmanda 63-56 mağlup olan siyah-beyazlılar, geride kalan 7 karşılaşmada aldığı 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 11 puan toplayıp, averajla 4. sırada yer aldı.
Bir maçı eksik Galatasaray ise 7. haftada sahasında Afyon Belediyespor'a 103-98 yenildi. 2 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, 8 puanla 12. sırada kendisine yer buldu.
Beşiktaş,Galatasaray
24 Kasım 2018 Cumartesi 13:52