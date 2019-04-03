Beşiktaş Sompo Japan Oyuncuları, Ödemelerini Alamadıkları İçin İdmana Çıkmadı

Beşiktaş'ta ödeme sıkıntısı futbolun ardından basketbolu da sıçradı. Siyah beyazlı ekipte uzun zamandır maaş alamadığını açıklayan Gökhan Töre ile birlikte Tolga Zengin'in alacakları ödendi ancak maddi sıkıntılar bu kez de basketbolda baş gösterdi.

Beşiktaş Sompo Japan'da oyuncuların yaklaşık 4 aydır ödeme alamadığı ve bu yüzden sabahki idmanına katılmadığı öğrenildi. Uzun dönemdir maaşlarını alamayan siyah beyazlı oyuncular protesto amaçlı antrenmana çıkmadı.