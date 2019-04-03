03 Nisan 2019, 12:08
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Beşiktaş Sompo Japan Oyuncuları, Ödemelerini Alamadıkları İçin İdmana Çıkmadı

Beşiktaş'ta ödeme sıkıntısı basketbolu da vurdu. Siyah beyazlı oyuncular bugünkü idmana katılmadı.

Beşiktaş'ta ödeme sıkıntısı futbolun ardından basketbolu da sıçradı. Siyah beyazlı ekipte uzun zamandır maaş alamadığını açıklayan Gökhan Töre ile birlikte Tolga Zengin'in alacakları ödendi ancak maddi sıkıntılar bu kez de basketbolda baş gösterdi.

Beşiktaş Sompo Japan'da oyuncuların yaklaşık 4 aydır ödeme alamadığı ve bu yüzden sabahki idmanına katılmadığı öğrenildi. Uzun dönemdir maaşlarını alamayan siyah beyazlı oyuncular protesto amaçlı antrenmana çıkmadı.

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Gökhan Töre, Tolga Zengin, Beşiktaş, Spor



YORUMLAR (3)
JOKER: yıllık 1 milyar euro transfer bütçesi var kulüpler de kulüp bazında ne kazandık 3-5 puan dışında hiç bişi hem kulüp ler batıyor hem ülke ekonomisine zarar futbolcu çöplüğüne döndük yazık çok yazık
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KENAN: Basketbol neyinize jimnastik yapın daha ucuz
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İZMİR: paralar nerde fikret başkan neler oluyor
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