Beşiktaş Sompo Japan - Petrol Olimpija: 94-84

Beşiktaş
Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Slovenya
ekibi Petrol Olimpija'yı 94-84 yendi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla gruptaki 3. galibiyetini alırken, Petrol Olimpija ise 6. kez mağlup oldu.
Beşiktaş Sompo Japan, mücadeleye Rich'in etkili oyunuyla başladı. Ancak boyalı alandan kolay sayılar bulan Petrol Olimpija, siyah-beyazlılar karşısında 4. dakikayı 10-7 üstün bitirdi. Ev sahibi ekip, uzun oyuncularıyla sayılar üreterek 7. dakikayı 20-16 önde geçti. Beşiktaş Sompo Japan, ilk periyodu 27-24 önde üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe Can Maxim
Mutaf'ın basketleriyle giren Beşiktaş Sompo Japan, top kayıplarıyla temposu düşen Petrol Olimpija önünde 15. dakika biterken farkı 15 sayıya çıkardı: 48-33. Samet Geyik'in boyalı alandan kaydettiği sayılarla hücumdaki etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, 18. dakikada farkı 20 sayıya (55-35) kadar yükseltti. Siyah-beyazlılar, Slovenya temsilcisi karşısında soyunma odasına 57-39 önde gitti.
İkinci yarıya hücumda iyi başlayan Petrol Olimpija, savunmada etkisiz kalan Beşiktaş Sompo Japan karşısında 26. dakikada farkı 6 sayıya düşürdü: 64-58. Buva'nın oyuna ağırlığını koymasıyla toparlanan siyah-beyazlılar, 27. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 71-60. Son anları karşılıklı basketlere sahne olan üçüncü periyodu, Beşiktaş Sompo Japan 75-68 üstün bitirdi.
Dördüncü periyodun ilk bölümünde hücumda ve savunmada dengeli oynayan Beşiktaş Sompo Japan, 35. dakikayı 83-72 önde kapattı. Kalan sürede skor üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, Petrol Olimpija'yı 94-84 mağlup etti.
Öte yandan, mücadeleyi tribünden takip eden az sayıdaki Beşiktaş taraftarı, karşılaşmanın son çeyreğinde "Paralar nerede Fikret Orman
" şeklinde tezahürat yaptı.Beşiktaş Sompo Japan: 94 - Petrol Olimpija: 84
Salon: BJK
Akatlar (İstanbul
)
Hakemler: Tomas Jasevicius (Litvanya
), Vilius Maciulaitis (Litvanya), Sebastien Clivaz (İsviçre
)
Beşiktaş Sompo Japan: Rich 11, Pressey, Erkan Veyseloğlu 2, Alexander 7, Buva 14, Samet Geyik 18, Benzing 17, Gibson 7, Can Maxim Mutaf 11, Ömer Utku Al 3, Burak Can Yıldızlı
4
Başantrenör: Dusko Ivanovic
Petrol Olimpija: Reynolds, Lapornik 14, Bubnic 11, Lazic 12, Begic 14, Span 18, Samanic 4, Mesicek 4, Jones 2, Rebec 3, Simonovic 2
Başantrenör: Sasa
Nikitovic
1. Periyot: 27-24
2. Periyot: 57-39
3. Periyot: 75-68
4. Periyot: 94-84
5 Faulle Çıkan: 37.27 Samanic (Petrol Olimpija)Maçın Ardından
Dusko Ivanovic: "Bu galibiyete ilk 4 için çok ihtiyacımız vardı"
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. haftasında Slovenya temsilcisi Petrol Olimpija'yı sahasında 94-84 yenen Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, ilk dört adına çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ivanovic, savunmada iyi oynadıklarını belirterek, "Takımdan tüm sezon beklentim bu. Böyle olunca çok kolay basketler bulduk. Bunun beraberinde öz güvenimiz yerine geldi. Üçüncü periyotta takıma bir şey oldu. Takımım çok değişti. Büyük problem yaşadık. Son periyot yeniden savunmada iyi oynadık. Bu galibiyete ilk dört için çok ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullandı.
Sasa Nikitovic: "Bizim için iyi bir test oldu"
Petrol Olimpija Başantrenörü Sasa Nikitovic, savunmadan hücuma geçişlerde hata yaptıkları için sahadan mağlup ayrıldıklarını kaydetti.
Beşiktaş Sompo Japan'ı ve başantrenör Ivanovic'i tebrik ederek sözlerine başlayan Nikitovic, şu değerlendirmede bulundu:
"Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncuları var. İlk yarı bizden iyiydiler. Biz de rakibimiz gibi sürekli savaşan bir takım olmak istiyorduk. Bizim için iyi bir test oldu. Üçüncü periyotta geriden gelebildiğimizi gördük. Bizim hatamız hücumdan savunmaya geçmek oldu. Önce savunmayı iyi yapıp hücuma geçmeliydik."
Slovenya,Beşiktaş
22 Kasım 2018 Perşembe 01:55