Beşiktaş Sompo Japanlı Oyuncuların Sağlık Durumu

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Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Jason Rich'in sağ kolunda kırık tespit edildi.Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Nanterre ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanan Rich'in, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrolleri sonrasında sağ ön kol ulna kemiğinde kırık tespit edildiği bildirildi.Tedavisine hemen başlanan basketbolcunun, 4 hafta sonra parkelere dönmesinin beklendiği kaydedildi.Nanterre karşılaşmasında sağ kol dirseğinde tendinopati oluşan Dusan Cantekin'in de Afyon Belediyespor karşılaşmasında kadroda yer almadığı belirtildi.Siyah-beyazlı ekipte 2,5 hafta önce ameliyat edilen Robin Benzing'in ise 10 gün sonra çalışmalara başlayabileceği vurgulandı.