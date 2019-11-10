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Beşiktaş Sompo Sigorta: 84-80

SALON: ÜlkerHAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Polat ParlakFENERBAHÇE BEKO: Westermann 8, Kalinic 14, Lauvergne 10, Melih Mahmutoğlu 3, Ahmet Düverioğlu 17, Sloukas 17, Berkay Candan, Ali Muhammed 13, Stimac 2BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Mc Adoo 24, Theodore 18, İsmet Akpınar 15,...

10.11.2019 17:51 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:51Beşiktaş Sompo Sigorta: 84-80

SALON: Ülker

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Polat Parlak

FENERBAHÇE BEKO: Westermann 8, Kalinic 14, Lauvergne 10, Melih Mahmutoğlu 3, Ahmet Düverioğlu 17, Sloukas 17, Berkay Candan, Ali Muhammed 13, Stimac 2

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Mc Adoo 24, Theodore 18, İsmet Akpınar 15, McKissic 12, Burak Can Yıldızlı, Gotcher 3, Ömer Utku Al, Samet Geyik, Oğuz Savaş, Durisic 8

1'İNCİ PERİYOT: 20-17

DEVRE: 36-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-58

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe , evinde konuk ettiği Sompo 'yı 84-80 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligdeki 6'ncı galibiyetini elde ederken, siyah-beyazlılar 5'inci mağlubiyetini yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Fenerbahçe Beko, 17 Kasım Pazar günü saat 15.15'te TOFAŞ deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş Sompo Sigorta ise aynı gün 17.30'da Frutti Extra Bursaspor'u ağırlayacak.


- İstanbul

Alper Altuğ Köselerli, Beşiktaş, Sigorta, Beko, Spor

Kaynak: DHA

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