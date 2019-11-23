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Beşiktaş Sompo Sigorta: 86-80

SALON: Nilüfer TOFAŞHAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Halit Can Cihan, Duhan KöyiçiTOFAŞ: Berkan Durmaz 1, Berk Uğurlu 13, Tarik Phillip 22, Matt Lojeski 10, Devin Williams 15, Barış Ermiş 6, Muhsin Yaşar 8, DJ White 8, Muhaymin Mustafa 3BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Toddrick Gotcher 8, Shaquielle O...

23.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:30Beşiktaş Sompo Sigorta: 86-80

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Halit Can Cihan, Duhan Köyiçi

TOFAŞ: Berkan Durmaz 1, Berk Uğurlu 13, Tarik Phillip 22, Matt Lojeski 10, Devin Williams 15, Barış Ermiş 6, Muhsin Yaşar 8, DJ White 8, Muhaymin Mustafa 3

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Toddrick Gotcher 8, Shaquielle O Neal Mckissic 23, James Michael Ray Mc Adoo 11, Burak Can Yıldızlı 4, Jordan Theodore 11, Nemanja Durisic 12, Oğuz Savaş 1, Samet Geyik 4, İsmet Akpınar 4, Ömer Tutku Al 2

1'İNCİ PERİYOT: 16-21

DEVRE: 38-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-63

BEŞ FAUL: 36.43 Samet Geyik ( Sompo )

TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 9'uncu hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Sigorta'yı ağırladı. Mücadelenin ilk periyodunda her iki ekip de pota altından sayılar bulurken, konuk ekip bu bölümü 16-21 önde geçti. Maçın ilk bölümlerinde deneyimli oyuncusu Sammy Mejia'nın yokluğunu hisseden TOFAŞ, daha sonra toparlanarak Berk Uğurlu ve Barış Ermiş'in sayıları sonrası 14'üncü dakikada skoru lehine çevirdi: 28-27. Ardından 9-0'lık seri yakalayan Beşiktaş Sompo Sigorta, oyunun hakimiyetini yeniden eline aldı ve kalan dakikalarda skor avantajını koruyarak devreye 38-42 üstün giren taraf oldu.

Üçüncü periyoda iyi başlayan konuk ekip, 21'inci dakika içerisinde Mckissic'in smacı sonrası skoru 38-46'ya getirdi. Ancak kısa sürede savunmasını sertleştiren TOFAŞ, rakibine kolay hücum şansı tanımadı ve farkı eritti. 26'ncı dakikada DJ White dış atış isabetiyle skoru 55-55'e eşitlese de kader periyoduna Beşiktaş Sompo Sigorta 61-63 önde girdi. Maçın son bölümünde seyircisinin de desteğini arkasına alan TOFAŞ hücumda ritim bularak, 33'üncü dakikada skoru 74-68 yaptı. Son anlarda konuk ekibin çabaları sonuç vermezken TOFAŞ mücadeleyi 86-80'lik skorla kazandı.

Bu sonucun ardından TOFAŞ ligdeki 7'nci galibiyetini alırken, Beşiktaş Sompo Sigorta ise 6'ncı mağlubiyetiyle parkeden ayrıldı.


- Bursa

Berk Uğurlu, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Kaynak: DHA

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