Beşiktaş Sompo Sigorta, çıkışını Bandırma karşısında da sürdürmek istiyor

ING Basketbol Süper Ligi'nin formda takımlarından Beşiktaş Sompo Sigorta , son haftalardaki çıkışını Teksüt Bandırma karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.Başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde ligdeki son 5 maçın 4'ünü kazanan siyah-beyazlı ekip, 19. hafta mücadelesinde yarın saat 15.15'te Teksüt Bandırma'ya konuk olacak.Karşılaşmayla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bıyıktay, Teksüt Bandırma ile aynı galibiyet ve yenilgi sayısına sahip olduklarına dikkati çekerek, "Bandırma ile önemli bir maç yapacağız. Play-off şansımız için Bandırma'yı deplasmanda yenmeliyiz." dedi.Teksüt Bandırma'nın sıralamadaki rakiplerden biri olduğunu vurgulayan Bıyıktay, "Bandırma da iyi takım, bugüne kadar iyi sonuçlar aldılar. İyi de basketbol oynuyorlar. Zorlu maç olacak. İnşallah kazanan taraf biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.Kulübe fesihname gönderen Shaquielle McKissic'in durumuna değinen Bıyıktay, "McKissic gitti. En azından Bandırma maçında yok." ifadelerini kullandı.Yönetimin bu oyuncunun kalması yönündeki girişimleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Bıyıktay, "Biz Fransa'daydık o yüzden ne gelişti ne gelişmedi bilmiyorum. Ben ona gitti gözüyle bakıyorum. Gitmeyecek oyuncu niye kontratını sonlandırsın." diye konuştu.McKissic'in anlamsız bir şey yaptığını kaydeden Bıyıktay, sözlerini şöyle tamamladı:"Burada hem basketbolunu geliştirdi hem takıma katkı verdi. Daha önce Türkiye'de oynadığı için kulübe gelirken buranın şartlarını bilerek geldi. Geç ödeme olduğunu ama parasını her zaman alacağını bilerek geldi. Burası 117 senelik bir kulüp. Her zaman her kulüpte sıkıntı olmuştur. Herkes yeri geldiğinde parasını almıştır. Bunu bildiği halde kontratını sonlandırması kabul edilemez bir şey. Hem de Galatasaray maçından 12 saat önce yaptı. Bir hafta önce deseydi belki başka bir şey olurdu. Ama her şerde hayır vardır, bu Galatasaray maçını kazandırdı."Oğuz Savaş: "İnşallah kazanarak devam edeceğiz"Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Oğuz Savaş ise kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, "Play-off mücadelesini direkt etkileyecek bir maça çıkacağız. Onların da galibiyet sayısı aynı, kazanırsak bizim için avantaj olacak." diye konuştu.Play-off'a en üst sıradan girmek istediklerini kaydeden Oğuz, şunları söyledi:"Daha çok maç var. Önümüzde 3 aylık bir süre bulunuyor. Şimdiden play-off'a gireceğiz diye strese girmeye, kendimizi zorlamaya gerek yok. Maç maç gideceğiz. Önümüzde Bandırma maçı var, sonra bir ara olacak. Aranın ardından Afyon ve Çekmece ile oynayacağız. İnşallah kazanarak devam edeceğiz."