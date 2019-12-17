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Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda Casademont Zaragoza ile karşılaşacak

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 9. maçında yarın İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

17.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:58Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda Casademont Zaragoza ile karşılaşacak
Sompo Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 9. maçında yarın İspanya temsilcisi Casademont ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Pabellon Principe Felipe Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
Grubunda 3 galibiyet ve 5 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 7. sırada bulunuyor. Casademont Zaragoza ise dörder galibiyet ve yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.
Beşiktaş Sompo Sigorta, İstanbul'daki karşılaşmada Casademont Zaragoza'ya 74-73 mağlup olmuştu.

Zaragoza, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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