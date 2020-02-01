Haberler » Spor » Beşiktaş Sompo Sigorta - Galatasaray Doğa Sigorta: 74-68 - Spor

Beşiktaş Sompo Sigorta - Galatasaray Doğa Sigorta: 74-68

SALON Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı HekimoğluBEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Toddrick Lesean Gotcher 9, İsmet Akpınar 19, Samet Geyik 12, Birkan Batuk 10, Burak Can Yıldızlı 1, Ömer Utku Al 4, Oğuz Savaş 14, Nemanja Djurisic 5GALATASARAY DOĞA...

01.02.2020 19:41 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:41Beşiktaş Sompo Sigorta - Galatasaray Doğa Sigorta: 74-68

SALON Akatlar ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Toddrick Lesean Gotcher 9, İsmet 19, Samet Geyik 12, Birkan Batuk 10, Burak Can Yıldızlı 1, Ömer Utku Al 4, Oğuz Savaş 14, Nemanja Djurisic 5

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Tai Jack Webster 11, Aaron Malik Harrison 16, Alexander Antoine Poythress 8, Can Korkmaz 5, Zachary Auguste 14, Hasan Emir Gökalp, Ege Arar 6, Caner Erdeniz, Ayberk Olmaz, Hüseyin Göksenin Köksal 8

1'İNCİ PERİYOT: 19-12

İLK YARI: 32-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-55

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Sompo sahasında Doğa Sigorta'yı 74-68 mağlup etti. Bu sonuçla siyah beyazlılar, 9'uncu galibiyetini alırken, Galatasaray Doğa Sigorta ise 6'ncı kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 19 sayıyla Beşiktaş Sompo Sigorta'dan İsmet Akpınar oldu.



Galatasaray, Beşiktaş, Akpınar, Sigorta, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 08:54:28