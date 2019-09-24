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Beşiktaş, Sompo Sigorta ile 1 yıllık anlaşma yaptı

Beşiktaş, erkek basketbol takımı için Sompo Sigorta ile olan isim sponsorluğunu 1 yıl daha uzattı.

24.09.2019 12:49Beşiktaş, Sompo Sigorta ile 1 yıllık anlaşma yaptı
Beşiktaş, erkek basketbol takımı için Sompo Sigorta ile olan isim sponsorluğunu 1 yıl daha uzattı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezonlarda isim sponsoru olan Sompo Sigorta ile olan sözleşmesini 1 yıllık daha uzattı. İmza töreninde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Sompo Sigorta CEO'su Recai Dalaş, Başantrenör Dusko Ivanovic, Kaptan Samet Geyik ve Sompo Sigorta Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek katıldı. Törende konuşan Başkan Orman, "Yaklaşık 4 yıllık bir anlaşmamız vardı. Bu sürede sponsorluktan ziyade bir aile olduk. Beşiktaş basketboluna verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hem Beşiktaş'a hem de basketbola büyük destekler veriyor. Maç günü etkinlikler de desteklerini esirgemiyorlar. Uzattığımız sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Konuşmanın ardından karşılık imzaların atıldığı anlaşmada sponsorluk süresinin ise 1 yıllık olduğu açıklandı. - İSTANBUL

basketbol, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Kaynak: İHA

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