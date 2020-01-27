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Beşiktaş Sompo Sigorta'nın konuğu Litvanya ekibi Neptunas

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 13. haftasında D Grubu'nda Litvanya temsilcisi Neptunas'ı ağırlayacak.

27.01.2020 09:36 | Son Güncelleme: 27.01.2020 09:36Beşiktaş Sompo Sigorta'nın konuğu Litvanya ekibi Neptunas
Sompo Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 13. haftasında D Grubu'nda temsilcisi Neptunas'ı ağırlayacak.
BJK Akatlar ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.
D Grubu'nda çıktığı 12 maçın 6'sını kazanıp, 6'sında mağlup olan siyah-beyazlı takım, 4. sırada bulunuyor. Neptunas ise 5 galibiyet, 7 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.
Beşiktaş Sompo Sigorta, İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza ile Fransa'nın JDA Dijon takımının çıkmayı garantilediği grupta ilk 4'te yer alarak play-off'lara kalmak için mücadele ediyor.
Depremzedeler için yardım organizasyonu
Karşılaşmada Beşiktaş Kulübü, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde etkilenenler için yardım organizasyonu düzenleyecek.
Siyah-beyazlı kulüp, taraftarların maçın devre arasında sahaya atacağı atkı ve bereleri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılacak.

Litvanya, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Kaynak: AA

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