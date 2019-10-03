Beşiktaş son dakikada gol yiyince taraftarlar çıldırdı!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Wolverhampton'ı konuk etti. İngiliz ekibi maçın uzatma dakikalarında attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, son 5 maçta alınan 4. yenilgi oldu.

"YERE YATSANA ABDULLAH AVCI"

Maç sonunda taraftarlar, "Yere yatsana Abdullah Avcı. Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor? ve Abdullah Avcı istifa" tezahüratlarında bulundu.

LENS'E TEPKİYİ VİDA ENGELLEDİ

Karşılaşmanın 84. dakikasında yerini Gökhan Gönül'e bırakan Jeremain Lens oyundan çıkarken, tribünlerden yükselen ıslığı kaptan olarak sahaya çıkan Domagoj Vida engelledi. Hırvat futbolcu, ıslıklama esnasında tribünlere dönerek sakin olmalarını işaret etti.