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Beşiktaş son dakikada gol yiyince taraftarlar çıldırdı!

Beşiktaşlı taraftarlar, Wolverhampton maçının sonunda "Abdullah Avcı istifa" tezahüratlarında bulundu.

03.10.2019 22:01

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Wolverhampton'ı konuk etti. İngiliz ekibi maçın uzatma dakikalarında attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, son 5 maçta alınan 4. yenilgi oldu.

"YERE YATSANA ABDULLAH AVCI"

Maç sonunda taraftarlar, "Yere yatsana Abdullah Avcı. Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor? ve Abdullah Avcı istifa" tezahüratlarında bulundu.

LENS'E TEPKİYİ VİDA ENGELLEDİ

Karşılaşmanın 84. dakikasında yerini Gökhan Gönül'e bırakan Jeremain Lens oyundan çıkarken, tribünlerden yükselen ıslığı kaptan olarak sahaya çıkan Domagoj Vida engelledi. Hırvat futbolcu, ıslıklama esnasında tribünlere dönerek sakin olmalarını işaret etti.

Beşiktaş son dakikada gol yiyince taraftarlar çıldırdı!

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(8)
KOMIKSINIZ:BEYEFENDİ BENİM ANTRENORLÜĞÜMÜ ELEŞTİREMEZSİNİZ DİYOR BASIN TOPLANTISINDA BİZ SENİ MİLLİ TAKIMIN BAŞINDADA GORDUK HOCA ORDA DA BASARISIZDIN .KENDİNİ KURTARMAK İÇİN FUTBOLCULARI SEYİRCİNİN ÖNUNE ATIYORSUN.BU TAKIMI YILMAZ VURAL SENDEN IYI OYNATIR KUSURA BAKMA.
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DÜŞÜNEN İNSAN:git kardeşim git illaki hakaret mi duymak istiyorsun istenmediğin yerden defol git artık
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Bİ GİT...:Fikret Ormanla beraber bi gidin artık canım takımı rezil ediyosunuz
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YAZIK:BJK nin altını oymak için mi geldin ? gittttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
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ADINIZI YAZIN:turkiyenin rezilleri besiktas seyircileride pislikmi pislik
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SERKAN B.:istifa et be adam. kimse seni istemiyor.
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HALİL ERTUĞRUL:Seni istemiyoruz Abdullah lütfen bırak
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ARİF:Bjk facianın başında daha ne söyleyeyimki dost acı söyler
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