Beşiktaş Sonunu Getiremedi

UEFA Avrupa
Ligi I Grubu 4. maçında Beşiktaş
, deplasmanda Belçika
ekibi Genk
ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Genkli oyuncuların pas hatasında topu kapan Oğuzhan, meşin yuvarlağı Mustafa'ya aktardı. Mustafa'nın ortasında sağ kanatta topla buluşan Quaresma
'nın ceza sahasına girer girmez şutu filelerle buluştu. 0-1 20. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Mustafa Pektemek
'in şutunu kaleci çeldi. 42. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe atışında Joakim Maehle'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Samatta'nın şutu üstten dışarı çıktı. 50. dakikada Maehle'nin Beşiktaşlı oyunculardan sıyrılıp ceza sahasına girerken şutunda top az farkla üstten auta gitti. 58. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortasında altıpas noktası üzerinde Babel
'in uçarak kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı. 79. dakikada Ljajic'in sağ kanada pasında topla buluşan Quaresma'nın ortasında ceza sahası içinde Babel gelişine istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak kaleyi bulmadı. 86. dakikada savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Berge'nin şutunda kaleci Tolga topu iki hamlede kontrol etti. 87. dakikada sol kanatta topla buluşan Heyne'in ceza sahası dışına pasında Berge'in sert şutu Vida'ya da çarparak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Luminus Arena Hakemler: Tobias Stieler xx, Mike Pickel xx, Jan Seidel xx Genk: Vukovic xx, Maehle xx, Dewaest xx, Uronen xx, Aidoo xx, Heynen xx, Malinovskyi x (Berge dk. 60 xxx), Pozuelo xx, Paintsil x (Fiolic dk. 66 x), Ndongala xx (Ingvartsen dk. 89 ?), Samatta xx Yedekler: Vandevoordt, Nastic, Wouters, Seck Teknik Direktör: Philippe Clement Beşiktaş: Tolga Zengin
xx, Pepe xx, Necip x, Caner x, Vida x, Medel xx, Lens x (Mustafa Pektemek dk. 12 x) Dorukhan Toköz xx (Ljajic dk. 74 x), Oğuzhan x (Love dk. 90 ?), Quaresma xxx, Babel x Yedekler: Karius, Roco, Tolgay Arslan, Larin Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Quaresma (dk. 16) (Beşiktaş), Berge (dk. 87) (Genk) Sarı kartlar: Samatta (Genk), Necip, Pepe (Beşiktaş)
Ricardo Quaresma,Genk,Beşiktaş
08 Kasım 2018 Perşembe 23:16