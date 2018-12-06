Beşiktaş, Sosyal Medyada Bir Taraftarlarla Tartışan Babel'e İhtar Cezası Verdi

Beşiktaş Kulübü, Ryan Babel'e cezayı kesti. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, sosyal medyada bir taraftarla tartışan Hollandalı oyuncu Ryan Babel'e ihtar cezası verdi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel, bu sezon siyah-beyazlı formayla 18 maça çıktı. 31 yaşındaki oyuncu 6 gol attı, 1 de asist yaptı. Babel, Hollanda Milli Takımında geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süredir forma şansı bulamıyor.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, "Yollayın gitsin, yeniden 200 bin kazanmak ister misin? Kasımpaşalı Babel" yazan bir taraftara, "Annenle yeniden buluşmamı ister misin?" yanıtını vermişti.