Beşiktaş Stada Ulaştı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe
'yi konuk edecek olan Beşiktaş
, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park
'a ulaştı.
Zirve yarışı mücadelesi veren Beşiktaş, ligin 23. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 19.00'da Ümraniye
Nevzat Demir Tesisleri'nden yola çıkan siyah-beyazlıları, çok sayıda taraftarı tezahüratlar ve meşalelerle uğurladı. Polis
eskortu eşliğinde yola çıkan Beşiktaş, yoğun güvenlik önlemleri altında karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA