Beşiktaş, stadını dezenfekte ettirdi
Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran'da Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, Vodafone Park'ı dezenfekte ettirdi.
30.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:01
Süper Lig'in kaldığı yerden devam edecek olmasıyla birlikte hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş, stadını da lige hazırlıyor. 13 Haziran Cumartesi saat 21.45'te Antalyaspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ı dezenfekte ettirdi. Stadyuma gelen ekipler, Vodafone Park'ta bulunan açık ve kapalı bütün alanları en ince ayrıntısına kadar dezenfektanlarla steril hale getirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Vodafone Park, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Haber