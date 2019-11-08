Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs durağa böyle dalmış

3 Kasım'da İstanbul Beşiktaş'ta özel bir halk otobüsü, durağa girmiş bir kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralanmasına neden olan kazanın görüntülere ortaya çıktı. Görüntülerde halk otobüsünün oldukça süratli olduğu, şoförün çok geç frene bastığı görülüyor.

3 Kasım'da Özel Halk Otobüsü durağa dalarak 1 kişinin ölümü 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Kazanın ardından şoför Necdet Karakuş, elinde bıçakla otobüsten inip duraktaki bir kişiyi bıçaklayarak denize atlamış ve ardından gözaltına alınmıştı. İfadesinde olay öncesi uyuşturucu kullandığını da itiraf ettiği öğrenilen Necdet K. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

FRENE GEÇ BASMIŞ

Kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde halk otobüsünün oldukça süratli olduğu, şoförün çok geç frene bastığı görülüyor.