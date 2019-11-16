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Beşiktaş'ta 1 kişiyi bıçaklayan valeler gözaltına alındı

Beşiktaş'ta tartıştıkları 1 kişiyi bıçaklayan 2 vale gözaltına alındı.

16.11.2019 22:54 | Son Güncelleme: 16.11.2019 22:55
'ta tartıştıkları 1 kişiyi bıçaklayan 2 vale gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda bölgede izinsiz valelik yapan 10 vale standı kaldırıldı
HABER- KAMERA: İSTANBUL, DHA
BEŞİKTAŞ 'te sabah saatlerinde Mühacit Bere Ç(22) isimli bir kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili olarak Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 vale gözaltına alırken bölgede izinsiz vale hizmeti verdiği belirlenen 10 vale standı kaldırılarak bu standları kullananlara idari işlem yapıldı.
Olay sabah saatlerinde Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede izinsiz vale hizmeti veren Mücahit B. ile Oğuz G. isimli iki kişi, Mücahit Bere Ç. isimli bir kişiyi aralarında çıkan tartılma sebebiyle yaraladı. Olay sonrasında çalışma başlatan polis, şüpheliler Mücahit B. ile Oğuz G'yi gözaltına aldı. Ayrıca Beşiktaş Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışma sonucunda izinsiz çalıştıkları belirlenen 10 vale standı kaldırıldı.
Beşiktaş'ta 1 kişiyi bıçaklayan valeler gözaltına alındı

Beşiktaş, Bebek, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


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