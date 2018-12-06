06 Aralık 2018, 17:17
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Beşiktaş'ta 5 Oyuncu Alanya Kafilesinde Yok

Beşiktaş

Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında  yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için kadrosu belli  oldu.
Sakatlıkları süren Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel, Jeremain Lens ve Caner  Erkin kadroda yer almadı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik  direktör Şenol Güneş, 19 kişilik kafileye şu oyuncuları dahil etti:
Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Domagoj  Vida, Fatih Aksoy, Gary Medel, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Necip UysalOğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Gökhan Töre,  Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın.
Aytemiz Alanyaspor,Beşiktaş

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