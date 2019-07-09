Beşiktaş'ta 9. kattan düşüp ölen kardeşini görünce sinir krizi geçirdi

İstanbul Beşiktaş'ta ağabeyi ileberaber yaşayan İsmail T. 9. kattaki evinin balkonundan aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Olay saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,İsmail T. 9. kattaki evinin balkonundan aşağıya düştü. Yukarıdan bir kişinin düştüğünü görenler hemen olay yerine koştu. Yerde yatan İsmail T. için ambulans ve polis çağrıldı.

KARDEŞİNİ ÖYLE GÖRÜNCE SİNİR KERİZİ GEÇİRDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kardeşinin hayatını kaybettiğini gören ağabey, sinir krizi geçirdi. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.