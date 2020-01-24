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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi

Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla ligde 7. sırada yer alan ve en son Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'a elenen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı.

24.01.2020 19:30 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:30Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi
Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla ligde 7. sırada yer alan ve en son Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'a elenen 'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı.
Sezon başında siyah-beyazlı takımın başına geçen tecrübeli teknik adam, ligde, Avrupa'da ve kupada başarılı sonuçlar alamadı. Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda eden, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a elenen, Süper Lig'de de aldığı kötü sonuçlarla zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta bugün Başkan Ahmet Nur Çebi ve Abdullah Avcı arasında bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda kötü gidişatın nedenleri tartışılırken, Avcı ile yolların ayrılmasına karar verildi.
56 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlı takımın başında 27 maça çıktı. 18 lig maçında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 1 galibiyet 4 yenilgi elde etmişti. Avcılı Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 galibiyet 3 mağlubiyet istatistiği yakaladı.
(İHA)

Erzurumspor Kulübü, Türkiye Kupası, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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