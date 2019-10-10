Beşiktaş'ta Aboubakar harekatı

2016-17 sezonunda Beşiktaş forması giyen ve müthiş bir performans sergileyen Vincent Aboubakar, siyah beyazlı ekibin gündeminden düşmüyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE OLMADI

Sabah'ın haberine göre; Portekiz devi Porto'dan kiralanan ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından Mavi- Beyazlılar'a geri dönen Kamerunlu futbolcu, geçtiğimiz transfer sezonunda da kulübün gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Dizinden yaşadığı sakatlığın ardından Porto'da gözden düşen tecrübeli futbolcunun, ara transfer dönemi öncesinde de Kara Kartal'ın gündemine geldiği ortaya çıktı.

Portekiz basınından A'Bola'nın iddiasına göre Porto'yla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve şu anda kulübün genç takımıyla çalışmalarını sürdüren 27 yaşındaki golcü için Beşiktaş'ın Ocak ayında harekete geçeceği iddia edildi.

PORTO'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Takımında forma şansı bulamaması sebebiyle ayrılma kararı alan Aboubakar'ın, ayrılık için şimdiden izin istediği kaydedildi. Porto yönetiminin de teknik direktör Sergio Conceiçao'nun kadro alternatifleri arasında yer almayan oyuncuyu ara transfer döneminde göndermeye sıcak baktığı belirtildi.