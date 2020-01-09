Haberler » Spor » Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı - Spor

Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı

Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Adem Ljajic, sakatlık yaşadı.

09.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:26Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı
Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarına 'da devam eden 'ın önemli isimlerinden Adem Ljajic, sakatlık yaşadı.
Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen antrenmanda Ljajic, yaşadığı sakatlık sonrası çalışmaya devam edemedi.
Çift kale maç sırasında topu kontrol etmek isterken ayağı kayan ve acı içinde yerde kalan Ljajic'e sağlık ekibi hemen müdahale etti. Saha kenarına gelen oyuncu, bir süre kendini denedikten sonra, sağlık ekibi eşliğinde yürüyerek otele döndü. Teknik direktör Abdullah Avcı da Ljajic'in yanına gelerek durumu hakkında bilgi aldı.
Siyah-beyazlı ekibin idmanına, soğuk algınlığı geçiren Mısırlı futbolcu Muhammed Elneni katılmadı. Dün oynanan hazırlık maçında uzun süre görev yapan Tyler Boyde ile Pedro Rebocho, takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı süren Douglas, fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Koşu, pas ve top kapma çalışmaları yapılan idman, yarı sahada taktik maçla tamamlandı.
Öte yandan, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından hayata geçirilen "Çocuk ve Gençleri Koruma Sosyal Projesi" kapsamında, Finike ilçesindeki Yuvalı Şehit İsmail Çalkan Ortaokulunda öğrenim gören 12 öğrenci, teknik heyet ve futbolcularla idman öncesi bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.
İkinci hazırlık maçı yarın
Beşiktaş, Antalya kampındaki ikinci ve son hazırlık maçını yarın oynayacak.
Siyah-beyazlı takım, saat 16.30'da TFF 1. Lig ekibi Altınordu ile kamp yaptığı otelin sahasında karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş kafilesi, bu müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.

Adem Ljajic, Beşiktaş, Antalya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:11  Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin'den golsüz veda - Spor
13:11  Gökhan Kocakaya: Hürat'a keşke ben binseydim - Spor
13:09  MKE Ankaragücü'nün Antalya kampı - Spor
13:07  Ali Eren Demirezen'e güçlü rakip - Spor
13:03  Futbolda Red Bull devrimi - Spor
12:38  Son dakika: Fikret Orman yönetimi, oy çokluğuyla ibra edilmedi - Spor
12:22  Comolli Twitter hesabı açtı, Falette iddialarına sert yanıt verdi - Spor
12:08  Beşiktaş Adem Ljajic sakatlandı ve idmanı yarıda bıraktı - Spor
11:20  İngiliz Daily Mail Gazetesi, Arda Turan için kapsamlı bir analiz hazırladı - Spor
09:43  Leicester City-Aston Villa maçında Çağlar Söyüncü çılgına döndü - Spor
9.01.2020 13:12:40