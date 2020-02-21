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Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Trabzonspor maçında yok

Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Adem Ljajic, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

21.02.2020 21:05 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:22

, Süper Lig'in 23. haftasında yarın 'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas ve taktik çalışmayla süren idman, tam sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

LJAJİC KADROYA ALINMADI

Yaşadığı boğaz enfeksiyonu ve yüksek ateşten dolayı hafta başından beri serum tedavisi gören Adem Ljajic, Beşiktaş'ın yaptığı son antrenmana katılmadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın da yıldız futbolcuyu Trabzonspor maçının kadrosuna dahil etmedi.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Trabzonspor maçında yok

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