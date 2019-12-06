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Beşiktaş'ta aksiyon filmlerini aratmayan tatbikat

Beşiktaş Belediyesi ve Toplumsal Afet Platformu işbirliğiyle Prof. Dr. Aykut Barka Deprem Parkı'nda, aksiyon filmlerini aratmayan yangın ve depremde enkaz altında bulunan yaralıyı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

06.12.2019 22:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:28Beşiktaş'ta aksiyon filmlerini aratmayan tatbikat
Belediyesi ve Toplumsal Afet Platformu işbirliğiyle Prof. Dr. Aykut Barka Parkı'nda, aksiyon filmlerini aratmayan yangın ve depremde enkaz altında bulunan yaralıyı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

İstanbul'da olası bir depreme ve doğal afete karşı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş Belediyesi, Toplumsal Afet Platformuyla birlikte Prof. Dr. Aykut Barka Deprem Parkı'nda yangın ve depremde enkaz altında bulunan yaralıyı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu'nun katıldığı tatbikatta ilk önce senaryoya göre, deprem gerçekleşti. Afet Yönetim Merkezi ve Koordinasyon Birimi'nde bulunan yaklaşık 30 kişilik grup deprem anında Çök-kapan-tutun hareketi yaparak 45 saniye bekledi. Daha sonra, hızlı bir şekilde alandan çıkarak enkaz altında bulunan yaralıyı kurtarma tatbikatı yapıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta gaz ölçümleri yapıldıktan sonra enkaz altında canlı olup olmadığı ekipler tarafından kontrol edildi. Arama kurtarma ekipleri kırıcı delicilerle yaralının olduğu yeri tespit etti. Ardından da kırıcı-delicilerle beton kırılarak yaralıya ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin desteği ile yaralı sedyeye konularak tahliyesi gerçekleşti. Tatbikatın ikinci aşamasında variller ateşe verilerek kontrollü bir şekilde yangın çıkarıldı, ardından ekipler yangına müdahale ederek söndürüldü. Başarılı bir şekilde geçen tatbikat sonrasında Toplumsal Afet Platformu Genel Başkan Yardımcısı Rezzak Elazat desteklerinden ötürü Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür etti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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