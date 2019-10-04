Haberler » Spor » Haber

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

04.10.2019 14:13Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Sabah, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:58 (Özel haber) Van usulü bowling
00:42 Suudi Arabistan'da ilk kadın futbol ligi başladı
00:40 Basketbolda maçında ardından
00:39 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından - Yücel İldız
00:36 Maçın ardından
00:31 Bülent Korkmaz: VAR'daki hakem hata yapamaz!
00:18 Fenerbahçe teknik direktörü ersun yanal maç sonu konuştu