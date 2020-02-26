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Beşiktaş'ta, Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

26.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:30Beşiktaş'ta, Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
, Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, şut çalışmaları ile tamamlandı.

Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

Beşiktaş, A. Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Sabah, Spor

Kaynak: İHA

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