21 Kasım 2018, 20:15
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Beşiktaş'ta Altyapı Takviyeli Antrenman

Beşiktaş

Ligin 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK  Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde  gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Milli takım kamplarında yer alan Domagoj Vida, Pepe, Ryan Babel, Gary  Medel, Enzo Roco ve Güven Yalçın idmana katılmadı.
Isınma koşularının ardından pas, top kapma, dar alanda oyun ve kontrol  çalışmalarının ardından yarım sahada 3 takımla yapılan turnuva maçıyla idman sona  erdi.
Antrenmana 21 yaş altı takımından Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve 19 Yaş  Altı Takımı'ndan Rıdvan Yılmaz da katıldı.
Beşiktaş yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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