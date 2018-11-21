Beşiktaş'ta Altyapı Takviyeli Antrenman

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Isınma koşularının ardından pas, top kapma, dar alanda oyun ve kontrol çalışmalarının ardından yarım sahada 3 takımla yapılan turnuva maçıyla idman sona erdi.
Antrenmana 21 yaş altı takımından Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan
, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal
Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve 19 Yaş Altı Takımı'ndan Rıdvan Yılmaz
da katıldı.
Beşiktaş
yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
21 Kasım 2018 Çarşamba 20:15