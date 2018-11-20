20 Kasım 2018, 17:55
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Beşiktaş'ta Altyapıdan 7 Takviye

Beşiktaş

Antrenmana, milli takım kamplarında bulunan 10 futbolcu katılmazken, altyapı takımlarından 7 oyuncu çalışmada yer aldı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24  Kasım Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını  sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK  Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde  gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalar yapıldığı bildirildi.
Antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Adem Ljajic, Atiba  Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Pepe, Ryan Babel, Gary Medel, Enzo Roco,  Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın'ın katılmadığı belirtildi.
İdmanın salonda yapılan denge ve kuvvet çalışmalarıyla başladığı ve  daha sonra sahaya çıkan futbolcuların, pas, 5'e 2 dar alan oyunları  gerçekleştirdiği aktarıldı. İdmanın, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut  çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş 21 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Mehmet Yılmaz, Oğuzhan  Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve  19 Yaş Altı Takımı oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın da antrenmanda yer aldığı ifade  edildi.
Beşiktaş, yarın saat 14.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını  sürdürecek.
Beşiktaş

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