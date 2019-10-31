Haberler » Spor » Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

31.10.2019 14:16Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ'ın da izlediği belirtildi.
Antrenmana, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Georges N'Koudou'nun katılmadığı, Burak Yılmaz'ın ise takımla ısındıktan sonra özel programına devam ettiği aktarıldı.
Kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği idmanın sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı öğrenildi. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve minik kale maçla devam eden antrenmanın taktik çalışması ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Antalyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:45 MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda arbede
15:36 Haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten Micic
15:36 Sehic, Visca ve Hajradinovic'e milli davet
15:32 Michael Frey'den akıl dolu gol!
15:30 Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
15:30 44. Yeşil Bursa Rallisi'ne doğru
15:25 Yeni Malatyasporlu futbolcuların lig yorumu
31.10.2019 15:48:49