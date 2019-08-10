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Beşiktaş'ta Arturo Vidal harekatı! Çılgın teklif

Bu sezon 4 transfer yaparak Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre daha sessiz kalan Beşiktaş için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Şili basınında yer alan habere göre, siyah beyazlı ekip Barcelona forması giyen yıldız futbolcu Vidal'i kadrosuna katmak istiyor. Oyuncuya yıllık 4 milyon euro teklif edildiği öğrenildi.

10.08.2019 15:17
Beşiktaş'ta Arturo Vidal harekatı! Çılgın teklif

Yaz transfer dönemini ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye oranla daha sessiz geçiren Beşiktaş'la ilgili Şili basınından gelen bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

ŞİLİ BASINI BÖYLE DUYURDU

AS gazetesinin Şili edisyonu, Siyah Beyazlılar'ın Barcelona'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Arturo Vidal'i kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Gazetenin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Beşiktaş yönetimi, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık 4 milyon euro önererek Serie A devi Inter'den daha yüksek bir maaş teklifinde bulundu. Barça ile 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan yıldız ismin geleceğiyle ilgili nihai kararını ise önümüzdeki günlerde vereceği belirtildi.

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Beşiktaş'ta Arturo Vidal harekatı! Çılgın teklif

Arturo Vidal, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

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