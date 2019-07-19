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Beşiktaş'ta asayiş uygulaması

"Kurt Kapanı" uygulaması kapsamında, İstanbul'un birçok noktasında uygulama gerçekleştiriliyor.

19.07.2019 21:48
"Kurt Kapanı" uygulaması kapsamında, İstanbul'un birçok noktasında uygulama gerçekleştiriliyor.
Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri personelinin katıldığı uygulamada, şüpheli görülen kişiler ve araçlar aranıyor.
Denetimlerde araç sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol edilirken, narkotik köpeği ile şüpheli araçlarda uyuşturucu araması yapılıyor.Beşiktaş'ta asayiş uygulaması
Kaynak: AA
Narkotik, İstanbul, Güncel

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