03.07.2019 17:25
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Beşiktaş'ta Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaşlı futbolcularculardan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaşlı futbolcularculardan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlayacak olan Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor. Siyah-beyazlılarda Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sona erdi. - İSTANBUL Beşiktaş'ta Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti
Kaynak: İHA
Atiba Hutchinson, Güven Yalçın, Beşiktaş, Spor

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