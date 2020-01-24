Beşiktaş'ta Avcı istenileni veremedi

Beşiktaş 'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verilirken, tecrübeli teknik adam siyah beyazlı takımın başında yaklaşık 7 ay kaldı.

Beşiktaş'taki görevine 10 Haziran 2019'da başlayan Avcı, siyah beyazlılarla çıktığı 28 maçta 11 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta sadece 1 kez kazanan Avcı'nın ekibi 5 kez mağlubiyet yaşadı. Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalin kapısından dönen Avcı'nın ekibi çıktığı 4 maçta 1 galibiyet alırken 3 maçtan ise yenik ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Abdullah Avcı'nın arşiv görüntüleri

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