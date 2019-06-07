Beşiktaş'ta Avcı pazartesi imzalıyor

Beşiktaş
, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı
için 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00'te Vodafone Park
'ta imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş, yeni teknik direktörüne imzayı attırıyor. Şenol Güneş
'in A Milli Futbol Takımı
'nın başına geçmesinin ardından siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı. Kara Kartal
, Avcı için pazartesi günü imza töreni düzenleyecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
'ın katılımıyla gerçekleşecek imza töreni 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00'te Vodafone Park'ta imza töreni yapılacak.
(İHA)
Kaynak: İHA
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