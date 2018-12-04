Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık
Cuma günü Aytemiz Alanyaspor
ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş
, 1 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı. BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavileri devam eden Pepe, Ryan Babel
, Enzo Roco
, Caner Erkin
ve Jeremain Lens'in yanı sıra salonda çalışan Adriano Correia katılmadı.
Saha içinde teknik direktör Şenol Güneş'in kısa süreli toplantısıyla başlayan idmanda bir süre ısınma koşuları yapan siyah-beyazlılar, daha sonra iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Yardımcı antrenör Guti
Hernandez'in de yer aldığı dar alanda pas idmanının ardından Galatasaray
derbisinde forma giyen futbolcular, antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise şut çalıştı.
Siyah-beyazlı takımın idmanını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Mimoza Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen taraftarlar da izledi.
Aralık,Aytemiz Alanyaspor,Beşiktaş
04 Aralık 2018 Salı 17:58