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Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cuma günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

26.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:02Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
Takımı, Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cuma günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam etti. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.
Çalışmaya bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.
Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak Beşiktaş, özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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