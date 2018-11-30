Beşiktaş'ta Babel ve Pepe Derbide Yok

Sarpsborg galibiyetinin ardından kentten Oslo'ya hareket eden siyah beyazlılar 2 saatlik otobüs yolculuğunun ardından 4 saat süren uçak yolculuğuyla İstanbul
'a ulaştı. Takım ara vermeden derbiye odaklandı.
Ağrı
hissederek Sarpsborg maçının son anlarında oyundan çıkan Jeremain Lens'in ciddi bir durumu olmadığı öğrenildi. Beşiktaş
'ta sakatlıklar için ise seferberlik ilan edildi.
Pepe ve Babel
derbide yok
Beşiktaş'ta derbide iki önemli eksik olacak. Sakatlıkları devam eden Pepe ve Babel büyük ihtimalle formalarından uzak kalacaklar.
Galatasaray,Babel,Beşiktaş
Tedavileri devam eden Roco ve bireysel çalışmalarına devam eden Gökhan Töre
de derbide forma giyemeyecekler. (Beinsports)