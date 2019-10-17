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Beşiktaş'ta başkan adayı İsmail Ünal adaylıktan çekildi

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi adaylardan biri olan İsmail Ünal yarıştan çekildi.

17.10.2019 13:44

Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İsmail Ünal adaylıktan çekilme kararı aldı.

Siyah-beyazlı camiada Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay, Serdal Adalı ve İsmail Ünal adaylıklarını açıkladı. Seçime kısa bir süre kala Serdal Adalı ile İsmail Ünal arasında yapılan görüşmede sürpriz bir karar çıktı. İsmail Ünal, Serdal Adalı lehine başkan adaylığından çekilme kararı aldı.

Beşiktaş'ta bu son dakiak gelişmesinin ardından İsmail Ünal'ın Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alacağı belirtildi.

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Beşiktaş'ta başkan adayı İsmail Ünal adaylıktan çekildi

Serdal Adalı, İsmail Ünal, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR(4)
..:Demirörenin iki eli birleşti
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HADİ BE ÇEBİİİ:ahmet nur çebi aleyhine büyük bir lobi çalışması var. çebi bu yarışı kazanacak göreceksiniz!!!
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UZMAN PSİKOLOG:MADEM ADAYLIKTAN ÇEKİLDİN SAĞDA SOLDA LAGA LUGA KONUŞMA AHMET NUR ÇEBİYE ENGEL OLMA ANLADINMI YOKSA BİR DAHA ANLATAYIMMI
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AHA:ahmet abi seninleyiz
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