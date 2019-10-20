Beşiktaş'ta başkan adayları üyelere seslendiler

Ahmet Nur Çebi: Birlik ve beraberliğimizi bugün herkese gösterelim. Beşiktaş'a yakışan, herkesin konuştuğu bir Beşiktaş seçimi olsun

Hürser Tekinoktay: Bugün sonuç ne olursa olsun kazanan Beşiktaş olacaktır

Serdal Adalı: Beşiktaş için en doğru kararın çıkacağına inanıyorum. Kazanan Beşiktaş olsun

Ali DANAŞ - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, -

Beşiktaş kulübün 34. başkanının belli olacağı seçimde eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay yarışıyor.

Adaylar oy kullanma işlemi öncesi üyelere seslendiler.

Ahmet Nur Çebi, pazar günü erken saatte oy kullanmak için genel kurula gelen üyelere teşekkür ederek, "Bu saatte buraya gelen bütün arkadaşlara ve gelecek olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. 7 yıl önce sıkıntılar vardı ve elimi taşın altına koydum. Şimdi de başkan adayı olarak göreve talibim. 7 yıl önce niye geldiysem, bugün de onun için geldim. Sadece Beşiktaş'a hizmet etmek aşkıyla, 1 birim bile olsa katkı vermek aşkıyla aday oldum. Bugün Beşiktaş için yol ayrımı. Büyük bir katılım bekledim bugün. Bunun tek sebebi, katılımcı Beşiktaş istememiz, paylaşımcı Beşiktaş istememiz. İdarecilerin toz pembe konuşmalar yapmadığı bir Beşiktaş istiyorum. Beşiktaş'ın genel kurulu üzerinden söylenen bazı şeylerin doğru olmadığını düşünüyorum. Bindirilmiş kıtalar lafına inanmıyorum, Beşiktaşlı özgürdür. O sandıktan içeri girdiği zaman tek işi Beşiktaş'ı düşünerek oy kullanmaktır. Beşiktaş'ta kimsenin oyunu lekelemeye, genel kurulu lekelemeye hakkı yoktur. Birlik ve beraberliğimizi bugün herkese gösterelim. Beşiktaş'a yakışan, herkesin konuştuğu bir Beşiktaş seçimi olsun. Aday olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hangisi olursa olsun benim de başkanım olacak. Ben kendim için bir şey istemiyorum. Her şeyi Beşiktaş için istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun, her şey Beşiktaş için olsun" dedi.

Hürser Tekinoktay da, "4 ay önce seçim vardı. O gün Fikret Orman'la yarışıyorduk, bugün 2 aday daha var. Beşiktaş'a yakışan bir kongre olsun. Burada bulunan bütün Beşiktaşlılara 4 ay sonra yeniden geldikleri için teşekkür ediyorum. 19 yıl sonra değişime inanan arkadaşlara, verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Saygı duyulan Beşiktaş'ı yeniden hayata geçirmek için aday oldum. Metin-Ali-Feyyaz'lı dönemi tekrar yaşatmak istiyoruz, özkaynak düzenimize dönmek istiyoruz, bu nedenle adayız. Son 7 yılda kulüp olarak 1 milyar TL kazanıldı. Ancak önümüzdeki 30 yıllık gelirlerimizin temlik edildiği bir durum var. Bu da sistemin çöktüğünü gösteriyor. Bankaların kapısından çıkıp, üretim ekonomisine dönmek için buradayız. Bankalardan aldığı borçlarla yürüyen bir Beşiktaş değil, özsermayesiyle ayakta duran bir Beşiktaş vadediyoruz. Futbol takımının bütçesini iş adamlarına değil, futbolun duayenlerine emanet etmek istiyoruz. Kulübü halka açarak 100 bin üyeye sahip olmayı vadediyoruz. Hepinizin desteğini mavi pusulada bekliyorum. Bugün sonuç ne olursa olsun kazanan Beşiktaş olacaktır" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı da şöyle konuştu;

"Burada sizlerin tercihleriyle Beşiktaş için bembeyaz bir sayfa açacağız. Bu dönem, Beşiktaş için hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş'ın desteğe, birliğe çok ihtiyacı olan bu dönemde sorumluluk alan herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş için en doğru kararın çıkacağına inanıyorum. Kazanan Beşiktaş olsun."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Başkan adaylarının konuşması

Genel detaylar

20.10.2019 - Haber Kodu : 19102003