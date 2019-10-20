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Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı oyunu kullandı

Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu eşi ile birlikte kullandı.

20.10.2019 15:40Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı oyunu kullandı
Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu eşi ile birlikte kullandı.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adaylarından Serdal Adalı, oy verme işlemini tamamladı. Basın mensuplarına sandık başında kısa bir açıklama yapan Adalı, "Hayırlı, uğurlu olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Adalı'dan sonra sandık başına gelen eşi Eren Adalı da oy verme işlemini tamamladı.
(Güven Mert Ercan - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Serdal Adalı, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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