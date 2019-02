Kaynak: İHA

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mayıs ayında yapılacak kongre için, "Aday olmak isteyen herkese hayırlı olsun. Beşiktaş'ta başkan adaylığı güzel bir şey. Ama şov yapma yeri değil. Beşiktaş'a hizmet yeridir" dedi. Beşiktaş kulübünün 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısında konuşan Başkan Fikret Orman, 2012 yılında devraldıkları siyah-beyazlı kulüpte, yedinci senelerini önümüzdeki ay dolduracaklarını ve yönetimi 431 milyon TL ve 242 Milyon Dolar borçla devraldıklarını açıkladı. Yaptıkları harcama ve yatırımları kalem kalem açıklayan Başkan Orman, "Seçimden önceki son divan toplantımız yapıyoruz. Benim başkanlığımdaki yönetimin 7. senesini önümüzdeki ay dolduracağız. 2012 yılında ben ve arkadaşlarımın, Beşiktaş'a aday olduğumuz süreci hepiniz canlı olarak biliyorsunuz. O süreçte Beşiktaş kulübünde üç aylık bir süreç belirlenmişti. 26 Mart'ta geldiğimizde UEFA lisansları alınması gerekti. Lisanlar alınamaz, lige çıkılamaz gibi söylemler vardı. O dönemde aday olduk ve seçildik. O gün denetleme ve yönetim kurulu bize 431 milyon TL ve 242 Milyon Dolar olmak üzere kulübün devredildiğini açıkladı. Ben alınan çekler, senetle, nakit paraların hep borç olduğunu söyledim. O gün göstermediğiniz borçların büyüyeceğini söylemiştim. Göreve gelir gelmez artık bilanço sistemini değiştirelim dedik. Alınan avanslar, alınan nakitleri borç hanesine yazalım diye bir bilanço sistemine döndük 2012'nin Mart ayında. 431 milyon TL iken açıklanan denetleme raporlarında alın avanslar 62 milyon TL idi. Borcu arttırdılar dendi, demagoji yapıyorlar dendi ve ben net anlatıyorum ki herkes anlasın. Biz 431 milyon TL devraldığımızda kulübü, alınan avanslar, peşin tahsil edilende ve davalar bilançoda yoktu. 581 milyon borcu devraldığımız o zaman kabul ettik. Size her sunduğumuz bilançoda aynı teknikle devam ettik. Size ne arz ettiysek, aldığımız avanslar, kullanılan gelirler artık borç hanesine yazıldı" dedi."RAKİPLERİMİZİN BORCU O DÖNEM BİZİM YARIMIZ KADARDI"Beşiktaş'ın borçlarını, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleriyle karşılaştıran Başkan Orman, "Beşiktaş'ın borcu 2 milyon 80 bin Liraya geldi. 326 milyon dolardan adlığımız borç 403 milyon dolara geldi. Bizim geldiğimiz 2102 yılına döndüğümüz zaman bütün rakiplerimde özür diliyorum çünkü karşılaştırma yapmak durumundayım. Çünkü anlamak istemeyenler anlamıyor. 2012'de 326 milyon dolar borçla aldık. Rakiplerimiz ise bizim yarı borcumuzdalardı. Buna karşılık gelirleri de bizim iki mislimizden daha fazlaydı. Onların stadyumları bitmişti. Bizde stat yoktu. Biz geldiğimizden beri her gün her yere yatırım yaptık. Altyapılar konteynır vaziyetindeydi. Yeniledik. Orman Bakanlığı işini çözersek Ümraniye'ye akademi kuracağız. Rakiplerimiz yapmıştı ama biz sonradan yapmaya başladık. Beşiktaş'ın sosyal tesisleri yok diyorlardı. Oturacak bir yerimiz yok diyorlardı. Akatlar'ı yaptık. Pendik'i yaptık" açıklamasını yaptı."YAPTIKLARIMIZLA RAKİPLERLE ÜÇLÜ YARIŞA BAŞLADIK"469 milyon TL'lik harcamaları kalem kalem nerelere yaptıklarını belirten Orman, "Antrenman tesislerine hiçbir yatırım yapılmamıştı. Bütün hepsine yatırımlar yaptık. Havuzlar, fitness salonları, hibrit çimleri yaptık. Amatör şubelere çok büyük yatırım yapmadık açıkçası. Şevket abinin ismini verdiğimiz bir salon yaptık. Yeniden bir müze yaptık. Mağaza sayımız 21 adetti. Rakiplerimiz 100'lü rakamlarda mağazaları vardı. Ayrıca mevcut mağazalarımızda mal yok, ürün alınamıyordu. Bütün mağazalarımızın konseptlerini değiştirdik ve 102 mağazamız oldu. 326 milyon dolar borçla aldığımızda kulüpte stat yok, mağazalar belli, sosyal tesisler yoktu. Rakiplerle üçlü yarışa başladık. Rakiplerimiz bütün yatırımları yapmış biz de bir şey yoktu. 469 milyon TL harcama yapmışız bu tüm yatırımlarımıza" şeklinde konuştu."BEN BEŞİKTAŞ'IN MALINI SATAN BAŞKAN OLMAK İSTEMİYORUM"Kartal Yuvası cirolarını çok yukarılara çektiklerinin altını çizen Başkan Orman, "Rakiplerimiz baktığımızda biri mülk sattı. Diğer rakibimizin yeni başkanı geldi ve 600 milyon dolara yaklaşan borcu olduğu açıklandı. Şimdi onların borcu bizden daha fazla. Ben Beşiktaş'ın malını satan başkan olmak istemiyorum dedim. Mağaza ciromuz 11 milyon TL idi. Şimdi bu rakamı 125 milyon TL'ye çıkardık. 55 bin forma satılırken 400 bini geçen formalar sattık. Ben yeni Beşiktaş taraftarı oluşturmadım. UEFA'da 66. sıradayken 23. sıraya geldik. Marka değerimizi büyüttük. Marka değerimizi ölçtürdük 56 iken 41'e yükselttik. Bunları yaparken iki sene UEFA'ya gidemedik. 3 sene statsız oynadık. Elinizi vicdanınıza koyun. Beşiktaş'ta her yere yatırım yaptık. Rakipler bu yatırımları yapmış, UEFA'ya giderken biz 3 sene deplasman maliyetleri ödedik, ayrıca Avrupa kupalarına da gidemedik" dedi."CUMHURBAŞKANIMIZA CAMİAMIZ OLARAK TEŞEKKÜR EDİYORUM"Yaptıkları oyuncu satışları ile Beşiktaş tarihine geçtiklerini söyleyen Orman, "110 senelik tarihinde toplamından daha fazla oyuncu satışından gelir ettik. Bizim aldığımız oyuncuları satarak gelir elde ettik. Kimsenin aldığı oyuncuyu satmadım. Kasaya 3 milyon 95 bin TL para sokmuşuz. Amatör şubelerden 257 milyon TL zarar elde etmişiz. Ben de amatör bir sporcuyum Beşiktaş'ta basketbol oynadım. Amatör şubelerin düşmanı falan değilim. Cumhurbaşkanından camiamız olarak teşekkür ediyorum. Çok önemli bir kanun çıkardılar artık amatör şubelerden zarar etmiyoruz. Şimdi paralar nerede diyorlar. İşte paralar burada. Çok enteresan bir şey var. Aldığımız durum belli. Yaptığımız yatırımlar, geldiğimiz nokta belli. Rakiplerimiz mal satmış, statları varken, borçları bizden azken hiç orada böyle konuşmalar yapılmıyor" ifadelerini kullandı."HATAM YOK MU ELBETTE VAR"Beşiktaş'ın takım maliyetini yükselterek hata yaptığını kabul eden Başkan Oram, "Beşiktaş'ta seçim var. Seçim Beşiktaş başkanını aşağıya çekmek için yapılacak bir şey değil. Ben Yıldırım Demirören'e muhalif olarak girdim seçime. Basını yönlendirme, sosyal medyada hesaplar, taraftar yönlendirme yapmadım. Beşiktaş'ın borcunu arttırmak kime ne sağlayacak. Borcu arttırmayla ne kazanacağız? Verdiğiniz temlikler borçtur onu da borç yazın diyorlar. Bunu ilkokul çocuğuna söyleseniz güler. Yönetim Kurulunu itibarsızlaştırma size ne saplayacak. Seçim var. Çıkarsın dersin ben böyle yapacağım, borcu indireceğim diye konuşursun. Nasıl yapacağını anlatırsın. Biz yarışa çok geriden başladık. Bu süreç içinde hatalar yaptık mı yaptık. 3. şampiyonu almaya çok odaklanmıştık. Takımın maliyetini yükselttim hata yaptık. O gün şirin oldu ama maliyet açısından hata ettim. Bizim namusumuzla oynanarak bunları yapmak çok büyük ayıp. Benim bir kalbim yok mu? 'Beşiktaş'ı ibra etmemek Seba ruhunu karşıdır' diyenler bugün neden kapı kapı dolaşarak ibra etmeyelim diyorlar. Ben kimseye kötülük, saygısızlık yapmadım. Çıkın aday olun kardeşim o zaman. Bu ayıp değil, medeni bir şey. Genel kurul da seçer. Sıkıntı da yok" dedi."MAHKEME MASRAFLARINA CEBİMDEN 500 BİN EURO ÖDEDİM"7 milyon dolar sadece mahkeme masrafları ve hukuk faturalarına ödediklerini belirten Başkan Orman, "Hukuk davaları konuşuluyor. 2012 ve öncesinde hukuk davalarına ödenen faturalara çıkaralım dedik. 2012 ve 2013 yılında 7 milyon dolar ödemişiz hukuk dosya masraflarına. Sadece bir şirket ile 850 bin Euro anlaşma yapmışlar. Çağırdım şirketi, oturduk konuştuk rakamı 500 bin Euro'ya indirdim ve cebimden ödedim" ifadelerini kullandı."SİZ ÖNCE BEŞİKTAŞ'IN MALINA ÇÖKMEYİ BIRAKIN"Seçim Beşiktaş'ın kutsal yeridir. Sandık gelecek. Aday olan diyecek ki ben şunu yapacağım bunu yapacağım. Programı olmayan muhalefet mi olur. Ben aday olmazsam 10 aday olacakmış. Bırakayım desem kaçtı diyecekler. Çıkın kardeşim aday olun o zaman. Büyük Beşiktaş isimli bir konfederasyon kurmuşlar. Kimmiş bu adam Fulya'daki benzinci. Benim benzinciyle ne sorunum olur? Ben Beşiktaş'ın malına sahip çıkmaya çalışıyorum. Kim bu arkadaşlar? Görüyorsunuz, binalar yapıyorlar. Fulya'daki benzincinin kirası az, bunu arttıralım dedim. Bu mücadeleyi kulüp için yaptım. Benim adıma manşetler yaptırdılar 'Başkan aşık' diye. Beşiktaş'ta konfederasyon yapmak size mi kaldı? Sen önce Beşiktaş'ın malına çökmeyi bırak" dedi. Orman bu konuşması sırasında Divan Kurulu üyesi Zafer Çetintaş'ın kendisine yönelik serzenişe, "Siz benim karşıma çıktınız 152 oy aldınız. Bana ciddi rakiple gelin" yanıtını verdi."YILGINLIĞIM YOK, KIRGINLIĞIM VAR"Namusunun Beşiktaş Divan Kurulu üyelerine emanet olduğunu belirten tecrübeli başkan, "Şimdi bir seçimimiz var. Benim bir yılgınlığım yok ama kırgınlığım var. Neden var? Bunları hep beraber yaşıyoruz. Benim namusum size emanet çünkü sizin namınıza bu işi yapıyorum. Şampiyon oluyor kasaba kasaba geziyoruz. Ramazanda kasaba kasaba geziyoruz. Ben sizin için yapıyorum. Çocuklarımın telefonuna küfür yiyeyim diye yapmıyorum. Ben her gün sokakta olan bir insanım. Benim Beşiktaş taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok. Ben taraftarın içinden geldim. Benim hayatım kapalıda kuyruklarda geçti. Süleyman abinin arkadaşları burada. Onlar hakkımda konuşsa anlarım. Ama bırakın Süleyman abiyi konuşmayı. O çok büyük adamdı. O Beşiktaş'ın seçimlerinde kullanılacak bir adam değil. Benim taraftarla bir problemim yok. Taraftara anket yapın dedim, taraftara sorun dedim yüzde 92'si başkandan memnun demiş" şeklinde konuştu."BU MAKAM ŞOV YAPMA YERİ DEĞİL"Beşiktaş'a başkan adayı olmanın güzel bir şey olduğunu belirten Orman, "Bu dakikadan itibaren mali yapı böyle düzelecek, böyle yapacağız gibi söylemler kurmak bana yakışmaz. Kongrede çıkıp anlatırız. Mayıs'ın başlarında yapmak istiyorum seçimi. Çünkü Ramazan Ayı olduğu için. 4-5 gibi yapalım dedim. İlk ibrayı Mayıs ayında yapmak zorunluluğumuz. Aday olmak isteyen herkese hayırlı olsun. Beşiktaş'ta başkan adaylığı güzel bir şey. Ama şov yapma yeri değildir. Beşiktaş'a hizmet yeridir. Karar kimindir genel kurulundur. Öyle dolma üyeler falan diyorlar. Gelin ilk 7 sandığını sonucuna göre belirleyelim. Ben varım. Bırakın ilk 5 sandığın yarısını, oyların yüzde 15-20'ini alın da göreyim" ifadelerini kullandı. Öte yandan konuşması esnasında sigortalarda yaşanan problem nedeniyle sesi kesilen Başkan Fikret Orman, "Allahtan be konuşurken kesilmiş, başkası konuşurken olsa, 'Başkan sesi kapattı' derlerdi yorumunu yaptı.(İHA)