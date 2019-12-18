Haberler » Spor » Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler Anıtkabir'i ziyaret etti - Spor

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler Anıtkabir'i ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

18.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:42Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler Anıtkabir'i ziyaret etti
Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, 'i ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bazı temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Çebi ve yöneticiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek ulaştıkları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.
Çebi, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"(Ben sporcunun; zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim) söyleminiz, bizim şiarımızdır.
Başkanı olduğum Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sizin kurduğunuz Cumhuriyet'in en köklü ve değerli spor kulübüdür.
Camiamız, ilkelerinize bağlı kalmaya ilelebet devam edecektir.
Minnet ve saygılarımı arz ederim."

Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Anıtkabir, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:00 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Spor
15:54 Eşref Hamamcıoğlu: Fatih Terim, başka işlerle uğraşmak zorunda bırakılmamalı - Spor
15:54 Abdullah Avcı: "Beşiktaş forması ağır bir formadır" - Spor
15:50 Lider Kuzeyboru, İlbank maçı hazırlıklarına başladı - Spor
15:45 Ziraat Türkiye Kupası: Keçiörengücü: 2 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu) - Spor
15:16 Gökhan Çıra'ya tepki, bu kez eski G.Saraylı yıldızın eşinden geldi! - Spor
15:02 Yenilgi sonrası Oğuzhan isyan ettirdi: Sana göre değil - Spor
12:57 G.Saray'dan Tuzlaspor ve Gökhan Çıra için çok sert açıklama! - Spor
12:48 Beşiktaş'a Erzincan'da soğuk duş! Yenilgiye rağmen turladı - Spor
11:54 Euroleague hatasını kabul etti! Maç tekrar edilecek mi? - Spor
18.12.2019 16:00:29