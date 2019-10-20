Haberler » Güncel » Beşiktaş'ta başkanlık seçimine yoğun katılım

Beşiktaş'ta başkanlık seçimine yoğun katılım

Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula yoğun katılım sağlandı.

20.10.2019 13:25Beşiktaş'ta başkanlık seçimine yoğun katılım
Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula yoğun katılım sağlandı. Saat 13.00 itibariyle 3 binin üzerinde genel kurul üyesi oy kullanmak için Akatlar Spor Salonu'na geldi.
Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurula katılım beklenenin üzerinde oldu. Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay'ın başkanlık için mücadele ettiği genel kurula, siyah-beyazlı kulübün genel kurul üyeleri yoğun katılım gösterdi. Sandıklar saat 11.00'de oy kullanımına açılırken, 13.00 itibariyle 3 binin üzeride genel kurul üyesinin oy vermek için Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ne geldiği öğrenildi.
Beşiktaşlı eski sporcuların yanı sıra, iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim, başkanlık seçimi için genel kurulda oy kullandı.
(Güven Mert Ercan - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:28 Gri listede aranan 2 terörist teslim oldu
14:28 Balıkçının ağına 67 kilogramlık yayın balığı takıldı
14:26 İngilizce yeterliliğinde Türkiye 73'üncü sırada
14:25 Aileler devreye girdi, "gri listedeki" iki terörist teslim oldu
14:25 Rıza Çalımbay oyunu kullandı
14:25 Karabük'te ayı alarmı
14:25 İzmir aliağa'da petrol sızıntısı, sahilde kirliliğe neden oldu
20.10.2019 14:29:38