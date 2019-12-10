Haberler » Güncel » Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davası - Haber

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davası

Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Berrak Karaoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "basit yaralama" suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi.

10.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:40Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davası
'ta başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Berrak Karaoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "basit yaralama" suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceden tanımadığı başörtülü Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Karaoğlu hakkında yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından incelendi.
İddianameyi kabul eden mahkeme, Berrak Karaoğlu'nun yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 2 Ocak 2020'de yapılmasını kararlaştırdı.
Hazırlanan iddianamede, 12 Kasım'da Beşiktaş Polis Merkezi'ni arayan müşteki Şüheda Nur Eriş'in, tanımadığı bir kadının kendisine saldırarak darbettiğini beyan etmesi üzerine soruşturma açıldığı belirtilerek, olaya ilişkin güvelik kamerası kayıtlarından akşam saat 21.27'de sanığın yolda karşılaştığı müştekiye tokat attığının belirlendiği aktarılıyordu.
Olay nedeniyle müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileşebilecek şekilde yaralandığı ve sanığın müştekiye karşı, dini inancı gereği giyim tarzından dolayı eylemi gerçekleştirdiği kaydedilen iddianamede, sanığın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

İstanbul, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:52 KKTC: AB, Rumlara gereken tokadı atmazsa gelecek endişe verici olur - Haber
16:52 Kaymakam Seyhan "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
16:52 Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Papoulia'dan Söke'ye ziyaret - Haber
16:50 DHA YURT BÜLTENİ-18 - Haber
16:46 Tatvan'da "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" açıldı - Haber
16:14 Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı - Haber
15:29 TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
10.12.2019 16:56:14