Haberler » 3. Sayfa » Beşiktaş'ta, başörtülü öğretmene saldırıya 4 yıla kadar hapis istemi - Haber

Beşiktaş'ta, başörtülü öğretmene saldırıya 4 yıla kadar hapis istemi

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran şüpheli Berrak K. hakkında 'Yaralama' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

03.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:44Beşiktaş'ta, başörtülü öğretmene saldırıya 4 yıla kadar hapis istemi
'ta başörtülü öğretmene saldıran şüpheli Berrak K. hakkında 'Yaralama' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran şüpheli Berrak K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Kasım günü 22: 10 sıralarında müşteki Şüheda Nur E.'nin Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'ni aradığı ve kimlik bilgilerini bilmediği bir kişinin kendisine saldırdığını beyan ettiği kaydedildi.

İddianamede yer alan müşteki Şüheda Nur E.'nin beyanında, 21: 30 sıralarında Ihlamurdere Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada daha önceden tanımadığı bir kadının kendisine tokat attığı, ne olduğunu anlayamadığı, kadına olay yerindeki bir erkeğin de sözlü müdahalede bulunduğu ancak kadının erkek şahsa da saldırdığını belirleterek şikayetçi olduğu kaydedildi.

"Alkol almıştım, üzgünüm"

Şüpheli Berrak K.'nin iddianamede yer alan ifadesinde olay günü saat 18: 00 sıralarında Nişantaşı'nda bir galerinin açılışına gittiği ve daha sonra Beşiktaş'a yürüdüğü, sergi açılışında bir miktar alkol aldığı, yürüdüğü esnada ismini sonradan öğrendiği müştekinin kendisine doğru yürüdüğü ve kendisine tiksinmiş bir şekilde baktığı, bunun üzerine müştekiye tokat attığı ve olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtildi.

"Giyim tarzından dolayı eylemi gerçekleştirdi"

İddianamede, "Şüphelinin daha önceden hiç görmediği, aralarında hiçbir irtibat ve husumet bulunmayan müştekiye karşı sırf dini inancı gereği giyim tarzından dolayı isnat edilen eylemi gerçekleştirdiği, bu haliyle şüphelinin eyleminin halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve kasten yaralama suçlarını kapsadığı kanaatine varılmıştır" denildi.

İddianamede şüphelinin, 'Yaralama' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

İstanbul, Beşiktaş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:21 Şehit Piyade Sözleşmeli Er, törenle köyüne uğurlandı (2) - Haber
13:21 Kayseri'deki cinayette 5 kişi adliyede - Haber
13:20 Göçten artakalanlar sergisi - Haber
13:20 Tarladan seraya geçen domates fiyatı en çok artan ürün oldu - Haber
13:20 Çin, Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adalara rekor sayıda gemi yolladı - Haber
13:08 Son dakika: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
13:02 Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:38 Ardahan'da esrarengiz görüntüyü çeken vatandaş çark etti - Haberler
11:12 Pazarcı, havalanan çadırını uçmasın diye tutarken kendisi uçtu - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
3.12.2019 13:21:53