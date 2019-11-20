Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yumrukla saldıran kadın gözaltına alındı

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene kaldırım üzerinde yürüdüğü esnada saldıran kadın, gözaltına alındı. Öğretmen Ş.N.E ise, kadınının kendisine başörtülü olduğu için saldırdığını belirterek şikayetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 21.27'de Beşiktaş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir okulda öğretmenlik yapan genç kadın akşam saatlerinde evine gitmek üzere yola koyuldu. Kaldırımda yürüyen genç kadın bir iş yerinin önüne geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadının saldırısına uğradı. Birkaç kez aldığı yumruk darbesiyle burnu kanayan genç kadın, acıyla köşeye çekildi.

BİRÇOK ULAŞIM ARACI DEĞİŞTİRMİŞ

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şahsın Berrak K. olduğunu tespit etti. Saldırgan kadının gidiş istikametine göre yapılan kamera çalışmasında birçok ulaşım aracı değiştirdiği öğrenildi. Ekipler, Şişli, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda gözü dönmüş kadını, Büyükçekmece İlçesi'nde yakalandı. Yakalanan kadın 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu' kapsamında gözaltına alındı. Berrak K.'nin polis merkezinde sorgusunun devam ettiği yarın ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞU İÇİN SALDIRMIŞ

Öte yandan başörtülü öğretmen Ş.N.E, şikayet dilekçesinde, yolda yürüdüğü esnada tanımadığı bir kadının sebepsiz yere kendisine tokat atmaya başladığını, kadını tanımadığını, şahsın başörtülü olduğundan ötürü kendisine saldırdığını beyan ederek şikayetçi oldu.

KARAKÖY'DE DE BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİYE SALDIRMIŞLARDI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Karaköy'de de başörtülü bir kadın kaldırımda yürüdüğü sırada karşıdan gelen hemcinsi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Karaköy'de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul Emniyetimiz tarafından gözaltına alındı" ifadelerini kullanmıştı.

Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kadın ilk ifadesinde, "Yok öyle bir şey yok. Kesinlikle kabul etmiyorum. O kişi ben değilim. Ben Galatasaray Lisesi'nin orada, Meşrutiyet Caddesi'nde bir hanın içinde adı olmayan atölye ofis yerindeydim. Benim çalışma alanımdır orası. Aktif bir yer değildir. Oradaydım" demişti.

Semahat Y., "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.Savcılık işlemlerinin ardından Semahat Y. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.