Beşiktaş'ta Belediye Otobüsü Kaza Yaptı: 9 Yaralı

13 Kasım 2018 Salı 12:15



13 Kasım 2018 Salı 12:15

Beşiktaş Kuruçeşme'de freni patlayan İETT otobüsünün istinat duvarına çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Mahallesi Çağrı Sokak'ta seyir halinde olan Kuruçeşme-Beşiktaş hattında görevli 34 TP 5935 plakalı İETT otobüsünün freni patladı. Otobüs, havanın yağışlı ve zeminin de kaygan olmasından dolayı istinat duvarına çarptı.Kazada, sürücü ile otobüsteki 8 yolcu yaralandı. Yolculardan 2'si ayakta tedavi tedavi edilirken 7'si de çevredeki hastanelere sevk edildi.Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.