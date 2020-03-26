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Beşiktaş'ta belli bir süre iş yeri kiraları, yurtlar ve kreşlerden ücret alınmayacak!

Beşiktaş Belediyesi KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren komşularına yardım etmeye devam ediyor.

26.03.2020 09:13 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:13
Beşiktaş'ta belli bir süre iş yeri kiraları, yurtlar ve kreşlerden ücret alınmayacak!

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat salgın nedeniyle, esnafından öğrencisine kadar geniş kapsamlı bir ekonomik destek programı açıklayarak bu zorlu süreci hep beraber el birliğiyle aşacaklarının mesajını verdi.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle tüm Türkiye 'de hayat neredeyse durma noktasına geldi. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında birçok işletme, cafe, restoran vb. yerler geçici bir süreliğine hizmetlerini durdurmak zorunda kaldı. Ekonomik olarak zor günler geçiren ilçe sakinleri için Beşiktaş Belediyesi de elini taşına altına koydu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, esnafından, öğrencisine birçok vatandaşı bir süre rahatlatacak ekonomik destek kararı aldıklarını kaydetti. Başkan Rıza Akpolat ekonomik olarak zorlukların yaşandığı bu süreci el birliği ile aşacaklarını söyleyerek şunları ifade etti:

''Yeni Tip KORONAVİRÜS salgını hepimizin hayatında büyük bir sarsıntıya yol açtı. Bir yandan hem kendi sağlığımız hem sevdiklerimizin sağlığı için kaygılanırken, bir yandan da ekonomik anlamda zorlu günlerden geçiyoruz. Beşiktaş Belediyesi bu anlamda elinden gelen desteği vermeye hazır. Destek programımız kapsamında bu süreç için aldığımız kararları sizlerle paylaşmak istiyorum:

Salgınla mücadele kapsamında işletmelerini kapamak zorunda kalan esnafımızdan ve tezgâhlarını açamayan seyyar satıcılarımızdan "işgaliye bedeli" alınmayacak.

Kiracımız olan ve faaliyetleri durdurulan işletmelerden kira alınmayacak.

Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizden ücret alınmayacak.

Kreşlerimize gelen çocuklarımızdan ise bu süreç boyunca ücret talep edilmeyecek.

El birliğiyle, dayanışmayla, bu süreci aşacağız. Emin olun Beşiktaş'ta hiç kimse yalnız değildir. Beşiktaş var, BİZ VARIZ! Ve birlikte başaracağız."

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Beşiktaş Belediyesi, Rıza Akpolat, Beşiktaş, Türkiye, Ekonomi, Güncel

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