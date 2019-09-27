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Beşiktaş'ta bir binanın balkonu çöktü (1)

Beşiktaş 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu bir alt katta bulunan dairenin balkonuna çöktü.

27.09.2019 10:34Beşiktaş'ta bir binanın balkonu çöktü (1)

Beşiktaş 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu bir alt katta bulunan dairenin balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay Beşiktaş Fulya Mahallesi Pehlivan sokakta bulunan 5 katlı bir binada sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle bir alt katın balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Görüntü dökümü:
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-Apartmanın görüntüsü
-Balkonun görüntüsü
-Genel ve detaylar


- İstanbul

Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA

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